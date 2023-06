Veranstaltung: 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz - Um was geht es dabei?

Sie zitiert aus dem Einladungsflyer zur Konferenz: „Auf der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz vom 31. August bis 3. September 2023 treffen sich Vertreter der kämpferischen Bergarbeiterbewegung aus aller Welt. … Die Bergleute aus Deutschland, ihre Familien, und Freunde sind herzlich dazu eingeladen, ebenso Delegationen anderer Branchen, der Jugend-, Frauen-, Umwelt-, Friedensbewegung usw. … Bisher beteiligen sich 45 Bergarbeiterbewegungen und -organisationen aus 24 Ländern und vier Kontinenten. 2017 wurde in Indien ein internationales Kampfprogramm beschlossen. Nach der Stilllegung des deutschen Steinkohlebergbaus 2018 gibt es weiterhin 56.000 aktive Bergleute, die meist in den Braunkohle- und Kali+Salz-Revieren. Neue Gruben werden aufgemacht. Dazu kommen weit über 200.000 Bergleute in Anpassung, Rente oder in anderen Betrieben. Macht mit und unterstützt die 3 Internationale Bergarbeiterkonferenz!“.

Die Veranstaltung mit Power-Point-Vortrag, Diskussion sowie Kaffee und Kuchen findet am Donnerstag, 8. Juni, um 16 Uhr im Solidaritätshaus der DIDF, Bleichpfad 54 in Krefeld-Stadtmitte statt. Der Eintritt beträgt 3 Euro, ermäßigt: 1,50 Euro.

Hier gibt es den Flyer zur Veranstaltung.