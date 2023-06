Veranstaltung zu Vergiftung von Kumpeln durch das krebserregende PCB

Liebe Kumpels, Freunde und Familien, wir laden ganz herzlich zu einer Veranstaltung im Rahmen der Vorbereitung zur 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz 2023 in Deutschland ein.

Sie trägt den Titel: „Vergiftung von Kumpeln durch das krebserregende PCB – Anerkennung und Behandlung als Berufskrankheit auch gegen angeblich ‚neutrale‘ Wissenschaftler erkämpfen!“ und wird am Dienstag, 20. Juni, um 18.30 Uhr in Marl-Hüls, St. Konrad, Römerstraße / Ecke Tannenstraße stattfinden.

Unsere Gruppe im Vestischen Kreis Recklinghausen ist aktiv dabei, weitere Konferenzteilnehmer aus den Bergbauländern USA, Kanada und England zu gewinnen und vor Ort zu betreuen. Dazu sammeln wir Spenden für die Flugkosten. Wir kämpfen gegen die Vernichtung von Zechenwohnungen und gegen die unwürdige Behandlung von Mietern durch VIVAWEST. Wir wollen diese Erfahrungen in die Konferenz einbringen. Als wichtigen Punkt organisieren wir konkret die Teilnahme vom 31. August bis 3. September in Dorndorf und Truckenthal / Thüringen. Außerdem stellen wir Brigadisten für die Vor- und Nachbereitung in der Zeit vom 27. bis 31. August, sowie vom 4. bis 7. September. Auch alle anderen Beiträge sind willkommen. Hier wird jede und jeder mit ihren und seinen Fähigkeiten und Ideen gebraucht!

Weitere Treffen bei St. Konrad finden jeden dritten Dienstag im Monat, um 18:30 Uhr, statt. Konkret sind das der 18. Juli und der 15. August.