Waldführungen rund ums Festivalgelände

...Gerne habe ich im Rahmen des Rebellischen Musikfestivals an zwei Abenden einen Waldspaziergang mit Festivalteilnehmenden durchgeführt. In Zusammenarbeit mit der Umweltgewerkschaft war das eine neue gemeinsame Erfahrung. Es war schön, vom Festivalgelände aus in die Ruhe und Kühle des Waldes zu spazieren. Gleichzeitig konnte man tiefer in das Verständnis der regionalen Katastrophe des Waldsterbens eindringen. Warum ist der Hang direkt am Ferienpark abgeholzt worden? Wie kann man wieder aufforsten? Nicht der Borkenkäfer allein ist das Problem, sondern die Profitgier. Wie können wir das kostbare Regenwasser auffangen und für die neu gepflanzten Bäume besser nutzen? Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten Fragen oder trugen mit ihrem Wissen zu den Gesprächen an verschiedenen Informationspunkten bei.

Der Musiker Heinz Ratz sagte bei seinem Auftritt sinngemäß, dass es gut ist, das wir diese Waldführungen machen, denn was man selber kennt, dafür wird man auch kämpfen. In diesem Sinne möchte ich gerne Jugendliche darin ausbilden, diese Art von Waldspaziergang zu erlernen und selber durchzuführen. Dazu freue ich mich auf viele Besucher im Ferienpark Thüringer Wald.