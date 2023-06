Wir fordern die Aufhebung der Blockaden gegen Maxmur und Artsakh!

Die Belagerung der im Lager Maxmur lebenden Kurdinnen und Kurden durch die irakische Armee dauert ununterbrochen an. Dieser Belagerungsversuch ist ein neuer Angriff gegen die im Lager lebenden Kurdinnen und Kurden. Seit der Errichtung des Lagers hat es immer wieder ähnliche Angriffe gegeben. Auch dieser neue Angriff ist eine Belagerung und ein Versuch, das Lager in ein offenes Gefängnis zu verwandeln. Er zielt darauf ab, die Bewohnerinnen und Bewohner des Lagers von der Außenwelt abzuschneiden und sie für einen Massenmord anfällig zu machen.

Dieser Versuch der irakischen Armee ist nicht unabhängig von den reaktionären Kräften in der Region zu sehen. Dieser Angriff ist Teil eines Projekts, das sie gemeinsam mit dem faschistischen türkischen Staat und der Regierung Barzani entwickelt haben. Dabei hat der türkische Staat das Lager bereits in den letzten Jahren mehrfach mit Luftangriffen angegriffen, bei denen viele Menschen getötet und verletzt wurden. Es ist auch bekannt, dass Verhandlungen mit dem irakischen Staat über die Räumung des Lagers fortgesetzt werden. Ähnliche Verhandlungen gibt es auch mit der Regierung Barzani. Die Operationen des faschistischen türkischen Staates im Lager und in der Region stützen sich ständig auf Informationen, die von der von Barzani geführten Regionalverwaltung geliefert werden.

Stehen wir gemeinsam gegen die Belagerung des irakischen Staates in Maxmur und des aserbaidschanischen Staates in Artsakh!



Ähnlich wie bei der versuchten Besetzung von Maxmur durch die irakische Armee dauert die Belagerung der Armenierinnen und Armenier in Artsakh durch den aserbaidschanischen Staat schon seit langem an.

