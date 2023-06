Gestern traten rund 12.000 Lokführer, organisiert in der Gewerkschaft ASLEF, in 15 Bahnbetrieben in Großbritannien in den Streik. Der Schwerpunkt lag in England, aber es gab auch Ausfälle in Schottland und Wales. Landesweit wurden rund 60 Prozent des Bahnverkehrs eingestellt. ASLEF besteht auf einem Inflationsausgleich. Die Mitglieder hatten ein Angebot, die Löhne um 4 Prozent zu erhöhen, zurückgewiesen. Am Samstag soll erneut gestreikt werden. Für Freitag, den 2. Juni, hat zudem die Eisenbahnergewerkschaft RTM zum Streik aufgerufen.