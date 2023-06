AfD = Antikommunismus für Deutschland

"Nie wieder Sozialismus“ tönt die AfD seit Jahren. Anlässlich eines Jahrestages des Mauerbaus am 13. August 1961 erklärte sie: „Einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz, von dem einige träumten, den gibt es nicht. Jedes sozialistische Experiment wird so enden: Mit Armut, mit Unterdrückung und Verfolgung.“ (1)

Solche scheinheiligen Tiraden sind typisch für die Demagogie der AfD: Der Mauerbau der DDR wird frech als Sozialismus deklariert. Dabei war die DDR da längst zum bürokratischen Kapitalismus verkommen und alle sozialistischen Prinzipien über Bord geworfen. Sozialismus beseitigt in Wirklichkeit die Armut! So bewiesen in der sozialistischen Sowjetunion und dem China zu Zeiten Mao Zedongs. Denn unter Führung der Arbeiterklasse gehören in einer sozialistischen Planwirtschaft die Früchte ihrer Arbeit den Massen! Unterdrückung im Sozialismus? Tatsächlich! Die Kriegstreiber, Umweltzerstörer und Ausbeuter werden in der Diktatur des Proletariats unterdrückt. Erst so kann und wird die breite Demokratie für die Massen Wirklichkeit.

Wenn heute die AfD in Umfragen zeitweilig gar Grüne und SPD überholt, so ist das Ergebnis einer seit Monaten tobenden ultrarechten reaktionären Kampagne in Verbindung mit der forcierten Rechtsentwicklung der Regierung und der bürgerlichen Parteien. Da durchdringen sich reaktionäre BILD-Kampagnen, Putins Trollfabriken und die sozialfaschistische Demagogie der AfD.