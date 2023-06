Bei den Grünen große Widersprüche gegen Aushöhlung des Asylrechts

Hunderte Menschen demonstrierten am Sonntag, den 4. Juni in Stockholm gegen den Nato-Beitritt von Schweden und gegen die massiven Einschränkung der demokratischen Rechte, die die Regierung auf Druck von Erdogan umgesetzt hat. Diese so genannten Anti-Terror-Gesetze waren zum 1. Juni in Kraft getreten sind, ermöglicht es, jeden zum Terroristen zu erklären, der die PKK bzw. den Befreiungskampf der Kurden unterstützt. Erdogan blockiert weiterhin die Aufnahme Schwedens in die Nato. Die kämpferische Demo mit vielen PKK-Fahnen unter der Losung "No to NATO, No Erdogan Laws in Sweden" konnte allerdings stattfinden, obwohl Erdogan ein Verbot gefordert hatte.