Beschlüsse der EU gegen Flüchtlinge - Faeser stimmt allem zu

Am 30. Mai gingen Lehrerinnen und Lehrer in Salta, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Norden Argentiniens auf die Straße und forderten einen höheren Mindestlohn, bessere Arbeitsbedingungen und deutlich mehr staatliche Investitionen in das Bildungs- und Gesundheitswesen. Die Aktionen standen unter dem Motto "Gesundheit und Bildung im Herzen", die Lehrkräfte wurden bei den Demonstrationen auch von Ärzten und Pflegekräften unterstützt. Gemeinsam forderten sie auch ein Ende der Verhaftungen, kürzlich waren 19 Lehrer wegen einer Beteiligung an einer Straßenblockade verhaftet worden. Auch in der angrenzenden Provinz Juyuy und in der südlichen Provinz Chubut laufen Streikaktionen gegen die Verschlechterungen bzw. sind diese geplant.