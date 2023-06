Bestellungen für "Sozialismus-Nummer" des Rote Fahne Magazins

Die GEW Berlin setzt ihre Warnstreiks für einen Tarifvertrag Gesundheitsschutz fort. Ziel ist es, die Klassengröße an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen verbindlich zu regeln. Bei der 13. Protestaktion wurde an drei Tagen gestreikt. Am Mittwoch, dem 7. Juni, haben sich rund 3000 Lehrkräfte vor der Bildungsverwaltung versammelt und haben ihrer Forderung nach einem Tarifvertrag Gesundheitsschutz Nachdruck verliehen. Mit diesem soll beispielsweise die Klassengröße in Grundschulen auf 19 Kinder und für die Klassen ab Jahrgangsstufe acht auf 24 Schülerinnen und Schüler begrenzt werden. Am Mittwoch zogen die streikenden GEW-Mitglieder durch den Ostteil Berlins zum Roten Rathaus zur Abschlusskundgebung. Am Donnerstag fand die zentrale Streikversammlung im Amphitheater des Mauerparks statt.