Demo zur Commune zeigt Suche nach gesellschaftlicher Alternative

Die Revolution in Paris mit ihrer ersten Arbeiterregierung vor 152 Jahren hat – so kurz ihr Bestehen auch war – die Arbeiterbewegung international tief geprägt. Die breiten Massen der Pariser Bevölkerung stürzten damals die bürgerliche Regierung und nahmen die Staatsgeschäfte in die eigene Hand, um eine Gesellschaft entsprechend ihren eigenen Bedürfnissen aufzubauen.

Es war die erste „Diktatur des Proletariats“, wie Friedrich Engels damals sagte. Die Pariser Commune wurde Ende Mai - nach nur 72 Tagen - von der vereinten Bourgeoisie im Blut ertränkt. Doch alljährlich führt ein Demonstrationszug zur Gedenkstätte der letzten Kämpfe auf dem Friedhof Père Lachaise und bekräftigt: Wir setzen Euren Kampf fort! Es ist sozusagen die „LLL-Demonstration Frankreichs“.¹

In diesem Jahr 2023 nahmen mehrere Tauschend Menschen teil, viel mehr als sonst. Die Suche nach einer andern Gesellschaft ist sehr lebendig, vor allem nach den erbitterten Kämpfen gegen die Politik der Macron-Regierung der letzten Monate. Die ICOR-Organisation² Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (UPML) nahm mit Büchertisch und Fahnen bei der Demonstration teil. Wir verkauften enorm viel Literatur, T-Shirts, Sticker usw. und machten sehr interessante neue Bekanntschaften. Wir lernen für morgen aus der Pariser Commune – für einen neuen Anlauf im Kampf für den Sozialismus! Vorwärts mit dem Parteiaufbau!