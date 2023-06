Die MLPD legt in den kommenden Monat den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf eine taktische Offensive, dem Sozialismus unter der Arbeiterklasse und den breiten Massen zu einem neuen Ansehen zu verhelfen. Überall spürt man das Interesse an einem grundlegenden Ausweg aus dem kapitalistischen Krisenchaos. Das nimmt die Dimension an, die Existenz der Menschheit zu bedrohen. Die Sehnsucht nach dem echten Sozialismus lebt in den Massen. Es gibt aber auch tausend Fragen zu klären. Beschleunigt und verstärkt für die sozialistische Alternative zu überzeugen und zu kämpfen ist eine dringliche und eine großartige Aufgabe.

Die nächste Ausgabe des Rote Fahne Magazins (13/2023) wird dazu einen Beitrag leisten. Sie soll ein Füllhorn von Argumenten für die Klein- und Überzeugungsarbeit sein und sich mit dem Titel "Der Kapitalismus bedroht die Menschheit - Perspektive: Echter Sozialismus!" voll in die aktuelle Massendebatte begeben. Leserinnen und Leser von Rote Fahne News, schreibt eure Gedanken, Fragen, Diskussionserfahrungen zum Sozialismus; Korrespondenzen, schöpferische Beiträge, Auseinandersetzungen mit dem Antikommunismus für das Rote Fahne Magazin bis Montag, dem 12. Juni, an rotefahne@mlpd.de (möglichst bis 10 Uhr).

Das Rote Fahne Magazin zum Sozialismus soll über einen längeren Zeitraum in der taktischen Offensive eingesetzt und von Anfang an breiter vertrieben werden können. Bestellt eine höhere Anzahl dieses Magazins, macht euch Gedanken, wo und wem ihr es verkaufen wollt, und wie es für die Abo-Werbung genutzt werden kann. Bestellungen gerne ab sofort an verlag@neuerweg.de