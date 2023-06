3. Internationale Bergarbeiterkonferenz bekannt gemacht

Die Bergleute der Welt in Dorndorf

So oder so ähnlich haben wir von der MLPD aus Sömmerda, Erfurt und Eisenach heute in der Bergbauregion um Vacha und Dorndorf im Kaligebiet in Westthüringen die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz in der Region bekannt gemacht.

Kotrrespondenz