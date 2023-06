Freundeskreises Flüchtlingssolidarität

Landesregierung übt Druck auf das Verwaltungsgericht Sigmaringen aus

Am 22. Mai schreibt das Regierungspräsidium Karlsruhe einen Brief an das Verwaltungsgericht Sigmaringen: „Es wird um Mitteilung gebeten, ob im oben genannten Klageverfahren (Berufung von Alassa M. in August 2021) zeitnah mit einer Entscheidung gerechnet werden kann. Soweit möglich wird um Priorisierung des Verfahrens gebeten“