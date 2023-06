Erfolgreiches 17. Walzer-Fußballturnier – Sieg geht nach spannendem Finale an FC Guinea

Einige Mannschaften nahmen zum ersten Mal teil, darunter auch zwei Mannschaften des Klinikpersonals Iserlohn, vom Metallpresswerk, von der Firma Stauffenberg; neben „bekannten“ Mannschaften von Hoesch Hohenlimburg, Grohe, Metallfolien ... etc. Dazu noch Freizeitmannschaften. Auch die Siegermannschaft FC Guinea nahm zum ersten Mal teil, die Verbindung zu ihr entstand bei dem Solidaritäts-Fußballturnier in Dortmund für den von Polizisten getöteten Mouhamed. Kennzeichnend für das Walzerturnier war eine ausgesprochen solidarische Atmosphäre, das Motto „Freundschaft im Wettkampf“ war an allen Ecken zu spüren.

Ein gelungenes Rahmenprogramm trug zur hervorragenden Stimmung bei. Bierwagen, Grillstand, Kaffee und Kuchen sorgten für das leibliche Wohl und Erfrischung. Beim kleinen Kinderprogramm des REBELL wurde schon mal für das Spiel ohne Grenzen beim nächsten Pfingstjugendtreffen geübt.

Orginalton einer Besucherin: „Bei so einem tollen Programm und der guten Organisation hätten doch noch viel mehr ihre Kinder und Familien mitbringen können“. Besonders hervorzuheben ist, dass Kollegen aus TK (Hoesch) Hohenlimburg eine Unterschriftensammlung fortführten, die sie im Betrieb gestartet hatten. Die Forderung ist die unbefristetete Übernahme aller Azubis.

Bei einer Vielzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern stieß der Grundgedanke des Walzer-Turniers auf Zustimmung; der solidarische Zusammenhalt über Betriebsgrenzen hinweg und die finanzielle Unterstützung der Kollegenzeitung „Der Stahlkocher“ mit dem Überschuss des Turniers. Dem Geist entsprach auch, dass sich über 100 Kollegen an einem Spiel zur finanziellen Unterstützung der Internationalen Bergarbeiterkonferenz beteiligten.

Eine ganze Reihe von Kollegen gratulierten der MLPD zu dem herausragenden Turnier, verbunden mit dem Wunsch, dass es doch jährlich stattfinden sollte. Dazu schauen wir optimistisch in die Zukunft, denn es sind schon dieses Mal einige neue Kollegen und Freunde in der Vorbereitung und Durchführung aktiv geworden.