Geheimgefängnisse in den Philippinen

Für die Existenz dieser Gefängnisse gibt es laut Karapatan einige deutliche Hinweise. Opfer der jüngsten Entführungen von Aktivisten, die wieder aufgetaucht sind, haben enthüllt, dass sie von staatlichen Agenten entführt worden sind. Der jüngste Vorfall war das plötzliche Verschwinden von zwei Aktivisten, Patricia Cierva und Michael Casano, am 18. Mai, die später der Öffentlichkeit als "Sich Ergebende" präsentiert wurden. "Wenn es etwas gibt, was die jüngsten Entführungsfälle beweisen, dann ist es die Existenz von geheimen Gefängnissen, die von staatlichen Kräften unterhalten werden," sagte Karapatan.

Das Gesetz gegen das Verschwindenlassen verpflichtet die Behörden, der Menschenrechtskommission regelmäßig eine vollständige und aktualisierte Liste aller Haftanstalten vorzulegen. Während der inoffiziellen Besuche der Menschenrechtskommission wurde ein "inoffizielles Gefängnis" hinter einem Bücherregal in einer Polizeistation in Tondo, Manila, entdeckt. Unterdessen erklärte Karapatan, dass die "Kapitulation" von Ciervo und Casano die Verantwortung der philippinischen Armee (AFP) in keiner Weise mindere. "Da weder Cierva noch Casano strafrechtlich angeklagt sind, sollte die AFP sie sofort freilassen oder für die andauernde illegale Inhaftierung der beiden Aktivisten verantwortlich gemacht werden", sagte Karapatan.

Sie zitierten auch die Entführung des Cordillera-Aktivisten Stephen "Steve" Tauli, der am 20. August 2022 vor dem Büro der Cordillera Peoples Alliance (CPA) in Tabuk City entführt wurde. Er wurde zu seiner Arbeit sowie zu den Identitäten bestimmter mutmaßlicher Persönlichkeiten der Kommunistischen Partei der Philippinen (CPP) und der New Peoples Army (NPA) befragt. Seine Entführer brachten ihn in ein Haus, wo er gezwungen wurde, ein Dokument zu unterschreiben, in dem seine angebliche Position in der CPP-NPA erklärt wurde. Taulis Entführer sagten, sie würden ihn am Leben lassen, wenn er das Dokument unterschreibe.

Am 25. Oktober 2020 wurde ein junger Aktivist der städtischen Armen aus Pandi, Bulacan, ebenfalls von der AFP in San Jose, Bulacan, entführt und in eine Hütte in einem abgelegenen Farmgebiet gebracht. Auch er wurde beschuldigt, ein NPA-Mitglied zu sein. Nach vier Tagen wurde er in seine Gemeinde zurückgebracht. Auch die in Cebu lebenden Aktivisten Dyan Gumanao und Armand Dayoha erlebten dasselbe. Laut Karapatan gibt es möglicherweise hunderte von Geheimgefängnissen, die über das ganze Land verstreut sind und als Teil des staatlichen Repressionsapparates unterhalten werden.