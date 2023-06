Ich will Lieder, die mein Herz berühren …

Als Automobilarbeiter und Gewerkschafter singen Ulja und Niko Held darüber, wo am Fließband und im Lager der Schuh drückt. Gehörwäsche bezieht Position, legt sich an und bewahrt zugleich den Blick für die schönen Dinge. „Freiheit“ und „Kommunist“ - sind Songtitel und gelebte Ideale. Mit M.C. Augusto Stahlke a.k.a. AugiTropics am Schlagzeug/Cajon und Jonas Bareiter am Bass verbinden sich Rhythmus, eingängige Melodien und aussagekräftige Texte zu tanzbarer Musik. Im besten Sinne ein Waschgang für die Ohren.

Die Band tourt in den kommenden Tagen auf Einladung des Jugendverbands REBELL durch Sachsen und Sachsen-Anhalt. Das Motto der Tour passt wie die Faust aufs Auge der aktuellen Tage: Internationale Solidarität statt rechter Hetze. „In Zeiten, in denen das Asylrecht noch weiter eingeschränkt werden soll und in denen die AfD Zulauf erhält, wollen wir bewusst ein Gegenzeichen setzen", so Niko Held, Leadsänger der Gehörwäsche und Automobilarbeiter bei Ford Köln. In Leipzig wird die Gehörwäsche zudem von der Papa Dula Band aus Halle an der Saale unterstützt, die mit Reggae-Klängen zum Tanzen und Luftholen einlädt.

Wann und wo?

Start ist ab 17 Uhr im Johanna-Park in der Nähe der Clara-Zetkin-Statue. Clara hätte sich über dieses Engagement der jungen Leute sicher herzlich gefreut. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die Finanzierung wird gebeten. Am Sonntag spielt die Band nachmittags, ab 13, Uhr auf der Peißnitzinsel.

