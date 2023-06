Lager Kara Tepe / Lesbos / Griechenland

Kein Essen mehr für Flüchtlinge – Organisationen intervenieren

Michalis Aivaliotis von der Selbstorganisation der Flüchtlinge „Stand by me Lesvos“ aus dem Lager Kara Tepe auf Lesbos / Griechenland berichtet über ein gemeinsames Treffen von dreizehn Organisationen zur derzeitigen Verteilung von Lebensmitteln an die Flüchtlinge des Lagers Kara Tepe.

Von Iordanis Georgiou