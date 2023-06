Klartext als Film und neues Format "Was ist eigentlich ..."?

Herzlich willkommen auch bei unserem neuen Format "Was ist eigentlich ...?" mit der erstaen Ausgabe "Was ist eigentlich Sozialismus & Kommunismus?"

"Sozialismus - Menschheitstraum für die einen, der große Schreck für die anderen. Viele Geschichten ranken sich um den Sozialismus, aber was ist er überhaupt. Darum geht es in der ersten Folge des neuen Formats "Was ist eigentlich ...?" der MLPD. Was bedeutet Sozialismus? Wo kommt er her? Wie funktioniert er? Wie stellt sich die MLPD vor, ihn zu erreichen? Auf diese und viele weitere Fragen gibt Lisa Gärtner vom Zentralkomitee der MLPD Antworten und räumt mit vielen antikommunistischen Vorbehalten und Vorurteilen auf. Viel Spaß! Schreibt eure Meinung oder eure Fragen gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!"

Es sind die ersten Filme, die im neuen Filmstudio der Mediengruppe Neuer Weg gedreht wurden. Die Eröffnung folgt bald, wozu jeder eingeladen ist!

Ihr wollt unsere Arbeit unterstützen und weitere Filme der MLPD solcher Art? Dann spendet für die Videoarbeit der MLPD und helft so mit, einen Gegenpol gegen den antikommunistischen Mainstream auf Social Media zu stärken!

Spendenkonto: GLS Bank Bochum DE76 4306 0967 4053 3530 00