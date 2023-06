Jährliches Treffen der Internationalen Automobilarbeiterkoordination am 24. Juni

Wie immer, ist alles selbst organisiert und finanziert. Es werden auch Übernachtungen bei Freunden angeboten. Dieses Jahr wollen wir mit einem Fest auch noch mehr Kollegen aus dem Raum Braunschweig bis Hannover ansprechen. Also meldet euch rechtzeitig an! Mehr Infos unter www.automotiveworkers.org. Wenn bisher manche nur eine kleine Delegation von 1-2 Kollegen/innen schicken wollten, würden sie sich nachher ärgern, was sie verpasst haben.

Wir haben schon einiges erreicht, haben aber auch noch viel vor uns: Gemeinsamer Kampf von Leiharbeitern und Stammbelegschaften, Kampf für Lohnnachschlag und die 30-Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich, Auftreten beim IGM Gewerkschaftstag. Unterstützung der Internationalen Bergarbeiterkonferenz in Thüringen ... Für alles brauchen wir neue Kollegen und Kolleginnen für die Koordinierungsgruppe und als Unterstützer der Arbeit vor Ort.

Die Automobilarbeiter-Bewegung war immer auch ein Orientierungspunkt für die Kollegen. Wir haben die Bestrafung der Verantwortlichen des Dieselskandals als Umweltverbrecher auf Betriebsversammlungen gefordert, wir sind heute ein aktiver Teil der Umweltbewegung und der neuen Friedensbewegung. Wir streiten heute gegen eine sogenannte Transformation, in der die Konzerne Superprofite machen.

Wir sind alle Gewerkschafter, aber wir denken auch weiter. Ich habe als Aktivist in der Internationalen Automobilarbeiterkoordination (IAC) viele Kollegen, ob aus Deutschland oder weltweit kennengelernt, mich über Arbeit und Familie ausgetauscht und wir haben uns gegenseitig unterstützt. Dass alle Arbeiter zusammen eine Macht sind, eine Klasse, die oft den gleichen Gegner und ähnliche Probleme haben, das kann man in der IAC-Arbeit hautnah erfahren.

Also es lohnt sich! Kommt nach Braunschweig und bringt Kollegen und Kolleginnen mit und helft mit in der Vorbereitung!

Ein Kollege der KOG (Koordinierungsgruppe)

Einladungs- und Programm-Flyer