Kritische Betrachtungen zum Grubenwasserkonzept der RAG

Obwohl bereits die Flutung der Zechen mit dem Anstieg des salz- und gifthaltigen Grubenwassers bis wenige hundert Meter unter der Erdoberfläche eingeleitet ist. Am 30. September 2021 hatte das Forum Lohberg zu diesem Thema eine Veranstaltung im Ledigenheim durchgeführt. Damals stellte Diplom-Ingenieur Michael Drobniewski, Direktor des Unternehmensbereichs Wasserhaltung der RAG, in einem Vortrag das Konzept zur Grubenwasserhaltung dar. Sein Resümee war, dass es wenig Probleme gibt, das Wasser an eine zentrale Stelle zu führen, hochzupumpen und dann in den Rhein abzuleiten.

Kritische Anmerkungen aus dem Publikum konnten aufgrund der kurzen Zeit nicht ausreichend ausdiskutiert oder beantwortet werden. Aus diesem Grund richtet das Forum Lohberg nun am Donnerstag, 15. Juni, um 18 Uhr im Ledigenheim eine Nachfolgeveranstaltung mit Wolf-Dieter Rochlitz als Referenten aus. Rochlitz ist aktiv bei der Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF und beschäftigt sich schon viele Jahre mit dem Thema. Er will über reale Gefahren aufklären, wenn das Grubenwasserkonzept bis 2030 im ganzen Ruhrgebiet vollständig umgesetzt werden sollte. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Die Veranstaltung soll auch Interessierte aus der Region Duisburg und Oberhauisen ansprechen. Ort: Ledigenheim Lohberg, Stollenstraße 1, 46537 Dinslaken.

Hier der Flyer zur Veranstaltung