Monstermäßige Frauenpower

Es ist ein weiter Weg von der Auszubildenden beim Chemiekonzern BP im Ruhrgebiet zur MMA-Profikämpferin in der UFC mit Wohnsitz in Las Vegas. Mandy „Monster“ Böhm [1] ist ihn gegangen. Mit Rote Fahne News sprach sie über ein Projekt, das sie im Juni ins beschauliche Sauerland verschlägt.

(MMA steht für Mixed Martial Arts und die UFC ist die Ultimate Fight Challenge. Die bedeutendste Profiliga für MMA).

Mandy, schön dass du zwischen der intensiven Vorbereitung auf deinen nächsten Kampf Zeit für ein paar Fragen hast. Was treibt dich demnächst nach Deutschland?

Mich verschlägt das Camp der Fearless Females [2] ins Sauerland an den Biggesee (26. bis 30. Juni, mehr unter fearlessfemales.de) Unter der Rubrik Urlaub und Kampfsport organisieren wir ein Camp von Frauen für Frauen. Die Teilnehmerinnen erwartet Kampfsport, MMA, Kickboxen, Grappling, Selbstverteidigung, Krav Maga und mehr. Aber wir reden auch über Gewalt und Gewaltprävention sowie Grenzen kennen, setzen und aufzeigen lernen. Wir machen Entspannungsübungen, Yoga, gehen Klettern, Wandern und zum See. Die Kulisse dort ist traumhaft – für eine rundum gute Zeit. Und: Wir wollen damit nicht zuletzt auch ein Netzwerk aufbauen in Sachen Kampfsport, Gewaltprävention und Selbstverteidigung.

Wer sind die anderen Trainerinnen?

Mit dabei sind Sonja Kotowski und Anke Fischer. Sonja war aktive Wettkampfsportlerin im Bereich Kick- und Thai- Boxen. Sie unterrichtet Wettkämpfer und ist gerade Mama geworden. Anke ist BJJ Braungurt und Schwarzgurt im Krav Maga sowie Expertin für Frauenselbstverteidigung. Die Kirsche auf dem Eisbecher ist Johanna Sanli, ausgebildete Entspannungstherapeutin und Expertin im mentalen Coaching.

Wie hart muss Frau sein, wenn sie teilnehmen will?

Du kennst das doch! Nur die Harten kommen in den Garten. Quatsch, so ist das bei unserem Camp überhaupt nicht. Es ist für alle furchtlosen Frauen und die, die es werden wollen. Bei uns ist jede Frau herzlich willkommen, auf jedem Level der Fitness und Kampfsporterfahrung. Wir sind gute Coaches (Trainerinnen) und in der Lage, allen gerecht zu werden. Ich kann jemand die ersten Schritte zeigen, aber auch noch Input geben, wenn du schon Vollprofi bist. Ob Neuling oder Vollprofi, jede Frau wird hier etwas mitnehmen. Teilnehmen können Frauen ab 14 Jahre – ein gutes Alter, um vielleicht zum ersten Mal unabhängig von den Eltern Urlaub zu machen. Nach oben ist das Alter offen - was auch wirklich so gemeint ist.

Mixed Martial Arts (MMA) ist aktuell die Kampfsport-Disziplin mit den höchsten Zuwachsraten. Trotzdem gibt es Vorbehalte - wenn zwei Menschen in einem Käfig miteinander kämpfen, sich treten, schlagen und der Kampf auch am Boden weitergeht. MMA scheint mir vor allem in Deutschland einen schlechten Ruf zu haben. In den anderen Ländern, in denen ich bisher war, ist dies komplett anders und die Kämpferinnen und Kämpfer genießen großen Respekt. Ich denke, wer das Zeug hat, sich im Käfig zu messen, ist in der Champions League der Kampfkünste angekommen. Ich vergleiche MMA gerne mit Schachspielen.

Vielen Dank und viel Erfolg für euer Camp!