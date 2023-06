Neues auf der Homepage

So wurden in den letzten Wochen zweimal pro Woche Rezensionen zum aktuellen RW 38 – auch als Buch von Stefan Engel: „Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft“ erschienen, veröffentlicht.

Zudem ist eine Rezension der Zeitschrift gegenwind aus Schleswig-Holstein auf der Homepage veröffentlicht.

Las but not least wurde der erste Artikel zur Auseinandersetzung mit der bürgerlichen Naturwissenschaft, bzw. der Anwendung der dialektischen Methode durch die Massen in China aus der Peking-Rundschau veröffentlicht. Allen Userinnen und Usern viel Freude beim Lesen.

