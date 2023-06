Openair-Veranstaltung mit Monika Gärtner-Engel

In der Straße von Taiwan hat es einen militärischen Zwischenfall zwischen einem chinesischen und einem US-amerikanischen Kriegsschiff gegeben. Der US-Zerstörer „USS Chung-Hoon“ der die Straße, die nah am chinesischen Festland vorbeiführt, zusammen mit einer kanadischen Fregatte durchfahren hatte, war von einem chinesischen Marineschiff im Abstand von rund 140 m überholt worden. Dieses hatte in kurzer Entfernung gewendet und so ein Abdrängmanöver durchgeführt. Das neuimperialistische China und die US-Imperialisten führen einen erbitterten Machtkampf um Taiwan und um die See- und Hoheitsrechte in dem Meeresgebiet.