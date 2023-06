Prominente protestieren mit Offenem Brief gegen Bundesregierung

Zahlreiche Prominente, darunter Herbert Grönemeyer, Nina Hoss, Benno Führmann, die Band Deichkind oder der Moderator Klaas Heufer-Umlauf kritisieren die Bundesregierung in einem Offenen Brief für ihre ultrareaktionäre Flüchtlingspolitik. Sie prangen darin die Bedingungen von Asyl suchenden Geflüchteten in Deutschland an. Unter anderem sprechen sie sich dagegen aus, dass Menschen an den Außengrenzen der EU eingesperrt werden. Weiter prangen sie Asyl-Schnellverfahren an und werfen der Bundesregierung vor dass sie sich an ihre Versprechen von vor der Bundestagswahl nicht hält. „Statt die versprochenen Verbesserungen voranzutreiben, wollen sie nun den massivsten Asylrechtsverschärfungen jemals zustimmen“, so die Prominenten im Offenen Brief.

Hier geht es zu dem offenen Brief.