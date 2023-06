Seit Jahren kämpfen viele Menschen im US-Bundesstaat West Virginia gegen das Projekt der Mountain Valley Pipeline (MVP). Sie soll Schiefergas aus den Appalachen in West Virginia nach Virginia transportieren. Dass die Inbetriebnahme der MVP jetzt Bestandteil des Deals von Präsident Biden um die Anhebung der Schuldenobergrenze im US-Kongress ist, erbost viele Menschen. Am 8. Juni demonstrierten deswegen Hunderte vor dem Weißen Haus und forderten, dass Biden stattdessen den Umweltnotstand ausruft und alle fossilen Projekte stoppt. Viele Demonstranten trugen Masken, weil auch in D.C. die Abgase und der Feinstaub aus den Waldbränden in Kanada die Luft vergiftet. Bis zum Sonntag wird an an vielen Orten in den USA weitere Proteste geben.