Rauch bis nach New York: Verheerende Waldbrände in Kanada

Rote Fahne News hat Anfang Mai schon einmal darüber berichtet: "Verheerende Waldbrände in Kanada"

Die meisten aktiven Waldbrände brennen in Quebec. Die Satelliten der Nationalen Ozean- und Atmosphärenbehörde (NOAA) überwachen derzeit mehr als 400 Feuer in ganz Kanada. Waldbrände sind in dieser Region nicht unüblich. Aber dieses Jahr hat die Waldbrandsaison ungewöhnlich früh und ungewöhnlich intensiv eingesetzt. Heißes und trockenes Wetter begünstigt dies. 2200 Feuer haben allein in diesem Jahr über 32.800 Quadratkilometer der kanadischen Wildnis vernichtet – das entspricht einer Fläche von knapp dreizehn mal dem Saarland. Im Schnitt brennt in Kanada zu dieser Jahreszeit eine Fläche von 2500 Quadratkilometern. Das ist die Fläche des Saarlands, ohne Multiplikation. Im Osten Kanadas wurden bereits 14.000 Einwohner in Gebieten Quebecs aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen.