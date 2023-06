Schulstreik an der Integrierten Gesamtschule in Gera-Lusan

Im Mittelpunkt stand die Forderung nach mehr Lehrkräften. An der IGS fehlen ein Drittel der notwendigen Lehrkräfte – das sind 15. Infolgedessen fallen wöchentlich 390 Unterrichtsstunden aus, verteilt auf fast alle Schulfächer. Schülerinnen und Schüler berichteten am offenen Mikrophon, dass sie manchmal nur wegen einer Stunde in die Schule kommen. Viele erzählten von ihren Berufswünschen, die jetzt gefährdet sind. Dabei ist die IGS eine Gesamtschule mit dem Anspruch, sich zu einer Ganztagsschule zu entwickeln.

Viele Redner und Rednerinnen beklagten, dass sie vom Thüringer Bildungsministerium und von der örtlichen Schulverwaltung keine Hilfe bekommen. Sie haben auch eine Petition gestartet für eine „Schulreform – für ein bundesweit einheitlich geregeltes gemeinsames Lernen von der 1. bis zur 10. Klasse“, die unterstützenswert ist, weil sie das reaktionäre dreigliedrige Schulsystem in Deutschland infrage stellt. Der Lehrermangel hat bundesweit mit der von der GEW berechneten Zahl von 80 000 Lehrern katastrophale Ausmaße erreicht. Am Beispiel der IGS sieht man, dass vorwiegend Arbeiterkinder, die hier die Mehrzahl bilden, betroffen sind.

Wir von der MLPD Gera ergriffen auch die Möglichkeit, am offenen Mikrophon zu sprechen, und erklärten unsere Solidarität. Wir klagten an, dass Milliarden für die Aufrüstung für den Krieg ausgegeben werden, und dass mit der Bildungskrise, der Gefahr eines Weltkrieges und der Umweltkatastrophe, die begonnen hat, die Zukunft der Jugend aufs Spiel gesetzt wird. Eine solche Gesellschaft muss man infrage stellen. Die Beiträge bekamen viel Beifall. Die Aktion hat sichtlich das Selbstvertrauen der Beteiligen gestärkt.