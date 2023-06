Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft

Stefan Engel stellt sein Buch in München und in Coburg vor

Stefan Engel, Leiter der Redaktion des theoretischen Organs der MLPD, REVOLUTIONÄRER WEG, wird sein aktuelles Buch „Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft“ in München am 11. Juni und in Coburg am 15. Juni vorstellen.