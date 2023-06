United Front: Vorbereitung auf den 1. Weltkongress

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde!

Am 31. Mai konnte das Konsultativkomitee 34 neue Mitglieder der Einheitsfront einstimmig bestätigen. Sie kommen aus Burkina Faso, Deutschland, der Dominikanischen Republik, Frankreich, Indien, Kamerun, Kenia, La Reunion, Nepal, Pakistan, Peru, Polen, Portugal, Russland, Togo, der Türkei, den USA und Zypern.

Alle bestätigten Teilnehmer der Einheitsfront haben inzwischen das Antragsformular und das Anmeldeformular für Delegierte, Beobachter und Helfer bekommen. Damit beginnt der Prozess der Antragsstellung zu Aufruf und Regeln der Einheitsfront. Der Antragsschluss ist der 1. August. Wir haben im Konsultativkomitee entschieden, dass alle Organisationen Antragsrecht haben, die bis zum 1. Juli ihre Teilnahme in der Einheitsfront erklären. Gebt also den ausgefüllten Teilnahmebogen rechtzeitig ab, wenn ihr das noch nicht getan habt. Die nächste Deadline für die Anmeldung ist also der 1. Juli, ab dem 10. Juli erfolgt dann die Bestätigung und Zusendung der Antragsunterlagen, damit ihr sie rechtzeitig zum 1. August abgeben könnt. Natürlich können sich neue Mitglieder/Teilnehmer auch noch später bewerben, diese haben dann allerdings kein Antragsrecht im Vorfeld der Konferenz.

Das Konsultativkomitee hat auch entschieden, dass im Vorfeld nur Organisationen Anträge stellen können. Auch hier war das hauptsächliche Argument die angemessene Repräsentanz von Organisationen statt eines möglichen Übergewichts von Einzelpersonen. Auf dem Weltkongress werden wir aber die Möglichkeit vorschlagen, Initiativanträge zu stellen - auch durch Einzelpersonen mit der Unterstützung einer bestimmten Anzahl von Organisationen/Delegierten.

Das Konsultativkomitee hat auch den Entwurf unserer tunesischen Genossen für eine Website und ein Logo der Einheitsfront angenommen und sich herzlich für die Arbeit bedankt. Diese neue Website wird in Kürze online gehen. Ganz herzlich laden wir alle ein zum nächsten Webinar der Einheitsfront am 30. Juli. Erneut wird es dort spannende Beiträge zum »Blick in die Welt«, also Brennpunkte des Klassenkampfes und der Massenbewegungen geben, eine gemeinsame Vorbereitung und Diskussion des heute besonders brisanten weltweiten Antikriegstags und nicht zuletzt ein Bericht über den Stand der Vorbereitungen und Aktivitäten zum ersten Weltkongress der Einheitsfront. Hier gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Fragen und Vorschläge der Vorbereitung des Weltkongress zu diskutieren.