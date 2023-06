Urlaub für Kurzentschlossene – zwischen Weinbergen und kulturellen Highlights

Gruppen der MLPD mit Partnern, Familie, Kollegen und Freunden ebenso wie weiteren Organisationen ist das zu empfehlen. Wo sonst bekommt man die Möglichkeit, Großstadtfeeling mit Ausflügen in die wunderbare Umgebung zu verbinden, ohne weit zu fahren oder gar zu fliegen ?

Z.B. mit Baden-Württemberg oder Deutschlandticket günstig nach Mannheim zur Bundesgartenschau, nach Ulm zum berühmten "Nabada" oder Tagesausflüge auf die Schwäbische Alb mit ihrer unschlagbaren Verbindung von herrlichen Wanderwegen wie den „Traufgängen“, Höhlen und Arbeiterkultur.

In Stuttgart selbst gibt es tolle Musicals wie Tanz der Vampire oder Tina Turner, Konzerte von Guns N‘Roses, Depp Purple, Silbermond u.a. Einmalig: Den Besuch des Mercedes-Benz-Museums verbinden mit Begegnungen mit Arbeiterinnen und Arbeitern, Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern von Daimler, die vom ABZ vermittelt werden.

Highlight im Juli, gut mit einem Wochenurlaub zu verbinden, ist das Neckarfest am 15.7. Vor allem für Gäste aus Hamburg und Berlin: Im August mit dem VfB Stuttgart in die 1. Bundesliga starten. Oder, im September die Tour der Band Gehörwäsche vom 14. bis 17. September in der Region von Stuttgart aus begleiten und das mit einem Wochenurlaub verbinden.

Das Arbeiterbildungszentrum (ABZ) schreibt: "Wir haben Einzel + Doppelzimmer mit einfachem und gehobenem Standard. Unser Haus ist ideal geeignet für Kinder und Jugendliche sowie Familien und Gruppen aller Art. Auf Wunsch mit Selbstverpflegung, Frühstück, Voll- oder Halbpension. Sonderpreise im Juni / Juli 2023 ab 2 Tage mit Frühstück für Gruppen auf Anfrage. Das Gästehaus wird vom Verein Arbeiterbildungszentrum betrieben. Dieser wurde 1986 gegründet und organisiert seither ein umfassendes Bildungs- und Kulturprogramm im Interesse der internationalen Arbeiterbewegung und der Masse der Bevölkerung. Die Säle des ABZ werden von verschiedenen Gruppen, Selbstorganisationen oder auch Privat rege für Geburtstagsfeiern, Seminare, Ausbildungen, Konzerte etc. genutzt."

Im Haus befindet sich auch der Sitz von MLPD Baden-Württemberg und Kreisverband Stuttgart-Sindelfingen. Es herrscht eine solidarische, herzliche Atmosphäre geprägt von revolutionärem Optimismus. Es gibt Veranstaltungen, Ausbildungen, Studien- und Lesegruppen zum System des Revolutionärer Wegs (RW), dem theoretischen Organ der MLPD, u.v.m. Auch weitere Literatur des wissenschaftlichen Sozialismus, die Wochenzeitung Rote-Fahne Magazin, Broschüren usw. sind erhältlich.

Neugierig geworden?

Anmeldungen beim Gästehaus abz Stuttgart, Bruckwiesenweg 10, 70327 Stuttgart, Tel.: 0711 3360703

E-Mail: info@gaestehauis-abz-stuttgart.de

www.gaestehaus-abz-stuttgart.de