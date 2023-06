Voller Sieg der MLPD nun amtlich

Ob Hochzeiten, Diskussions- und Bildungsveranstaltungen, Sportangebote, Lesungen, Konzerte oder der Tanz in den Mai - der Kultursaal belebt das gesellschaftliche, politische und kulturelle Leben weit über Gelsenkirchen-Horst hinaus und erfreut sich wachsender Beliebtheit unter der Bevölkerung. Das ist alles andere als selbstverständlich. Es wurde in jahrelangen Auseinandersetzungen mit der Stadt Gelsenkirchen, zuletzt durch einen behördlich genehmigten Bauantrag erkämpft!

Der VermögensVerwaltungsVerein Horster Mitte e.V. (VVV) als Immobilien-Treuhänder der MLPD bekam vor kurzem folgenden Brief von der Sparkasse: „Hiermit möchten wir Ihnen mitteilen, dass die Sparkasse Gelsenkirchen der Löschung des Rechts Abt. II, lfd. Nr. 3, Grundbuch von Horst, Blatt 441 zustimmt.“ Dieser dürre Satz in bestem Amtsdeutsch bedeutet den vollen Sieg der MLPD. Das „Recht Abt. II“ usw. war nämlich kein Recht, sondern der Versuch eines Verbots. Mit dem Grundbuch-Eintrag „keine Versammlungsstätte“ wollte die Sparkasse Gelsenkirchen als frühere Besitzerin verhindern, dass die MLPD und der VVV als Eigentümer die ehemalige Schalterhalle, die der jetzige Kultursaal ist, für Veranstaltungen nutzt. Dieser politisch motivierte Sperrvermerk wurde jetzt endgültig aufgegeben. Na also, geht doch!

Vermietung des Kultursaals: Aurora Rrustja, 0157-50167908; mail: kultursaal@vvv-horstermitte.de. Siehe auch www.festsaal-gelsenkirchen.de