"Walzer"-Fußballturnier findet am 10. Juni statt

Eine Mannschaft von Flüchtlingen wird ebenfalls dabei sein. Es hatten sich noch mehr Mannschaften gemeldet, die aber nicht mehr berücksichtigt werden konnten.

Die Vorrunde wird in zwei Gruppen á sechs Mannschaften gespielt. Die beiden jeweils besten Teams kommen ins Halbfinale. Es sind also interessante und spannende Spiele, um den Walzer-Wanderpokal zu erwarten. Gespielt wird auf Kunstrasen, Turnierbeginn ist um 11 Uhr, die Endspiele finden zwischen 17 Uhr und 18 Uhr statt.

Der Besuch des Walzer-Turniers lohnt sich nicht nur wegen der Spiele und seiner bekannt tollen Atmosphäre. Es ist auch attraktiv für Familien. Es gibt ein Rahmenprogramm, gute Verpflegung zu zivilen Preisen: Neben Grill und veganer Linsensuppe sowie Getränkewagen wird es auch Kaffee und Kuchen geben. Dazu Infos zum Stahlkocher, der Kollegenzeitung im Stahlbereich, zu deren Gunsten der finanzielle Überschuss des Turniers geht. Der Walzer war viele Jahre eine Betriebszeitung von und für Kollegen bei Hoesch bzw. den Hoesch-nahen Betrieben im Hohenlimburger Raum, die fest an der Seite der Belegschaften stand. Inzwischen ist die Betriebszeitung Der Walzer in der gemeinsamen Stahlarbeiterzeitung Der Stahlkocher aufgegangen. Also viele gute Gründe, um zum Turnier zu kommen.

Wir haben noch ein besonderes Anliegen. Kurzfristig sind Schiedsrichter ausgefallen. Damit die Schiedsrichter genügend Pausen haben, könnten wir noch einige gebrauchen. Voraussetzung ist sicheres souveränes Auftreten und Pfeifen. Es müssen im Hobbyturnier keine offiziellen DFB-Schiedsrichter sein. Da das Turnier nicht kommerziell ist und der Erlös für einen guten Zweck, können wir kein Geld bezahlen, aber natürlich gibt es Verzehrgutscheine. Meldet Euch also, wenn ihr jemanden habt. Vielen Dank.

Weitere Infos:

Reinhard Funk (burfunk@gmx.de, Tel.: 02334 – 567912).