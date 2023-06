Ulm

Wie lange müssen wir auf Wohngeld warten?

Gisela Schwalb aus Ulm schrieb an den dortigen Oberbürgermeister Czisch und an die Lokalredaktion der Südwestpresse einen Offenen Brief unter der Überschrift "Wie lange müssen wir auf Wohngeld warten?" "Rote Fahne News" dokumentiert den Offenen Brief.

Zuschrift