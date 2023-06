„Zentrum“-Demagogie: Verbrenner als Arbeitsplatz-Retter

Auf der Betriebsversammlung am 27. Mai kam zu den immer deutlicheren Arbeitsplatzvernichtungen von der „Zentrum“-Betriebsrätin Perlitius die Ansage: „Wir bauen in Untertürkheim die besten Verbrenner der Welt und im Gegensatz zur IG Metall wollen wir, dass das so bleibt“.

Welch interessante „große Koalition“ zwischen Zentrum / AfD, FDP, CDU, Teilen der übrigen Ampel-Parteien und dem Verband der Automobilindustrie, die ihr Diktat zum Verbrenner bis in die EU hinein durchgeboxt haben, immer mit der verlogenen Ansage, das sei „wichtig für die Industrie und die Arbeitsplätze“ – gemeint sind hier ausschließlich die Maximalprofite.

Arbeitsplätze sind denen egal, ebenso, wie die begonnene Umweltkatastrophe mit Klima-Erhitzung, Feinstaub usw. Demagogisch werden die synthetischen Kraftstoffe als Lösung angeboten, deren Herstellung komplette Energieverschwendung ist.

Interessant ist auch, dass die Konzernspitze dafür auch den Freibrief gibt, wenn auch etwas versteckt. Sie sagen, wir machen jetzt E-Antriebe, aber wer will, soll ruhig Verbrenner mit Synthetic-Fuels machen. Die großmäulige Schein-Opposition von „Zentrum“ entpuppt sich also als identisch mit der Konzern-Linie – interessant!