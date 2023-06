Anne Will/Heuchelei der Flüchtlingsfeinde

Als Jens Spahn den Feminismus für sich entdeckte

Montag Abend bei Anne Will. Jens Spahn tritt auf und stellt fest, dass es besonders einige jüngere Männer bei der Flucht bis nach Deutschland schaffen. Er ist erstmals in seinem Leben ganz plötzlich Feminist: „Im Sinne einer feministischen Migrationspolitik fände ich es besser, wenn man vor allem diejenigen aufnimmt, die es am dringendsten brauchen. Und das sind Frauen, das sind Kinder und eben nicht nur junge Männer!“

Korrespondenz aus Herne