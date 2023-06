Athener Anwaltsbüro des Volkes solidarisch mit Roland Meister

Hintergrund ist ja, so Roland Meister, dass die Stadt Weimar und die öffentliche Stiftung Buchenwald dem Internationalistischen Bündnis und mir vorwirft, wir würden die "Menschenwürde" der in Buchenwald nach dem Sieg über den Hitlerfaschismus inhaftierten Faschisten und Kriegsverbrecher verletzen. Diese wurden dort völlig zu Recht aufgrund des Potsdamer Abkommens gefangen gehalten! Die unerträgliche Argumentation von Stadt Weimar und Stiftung Buchenwald wurde im Rahmen der gerichtlichen Auseinandersetzungen um das Verbot einer antifaschistischen Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestag der Ermordung von Ernst Thälmann vorgebracht.

"Sie setzten die Opfer des Hitlerfaschismus mit den Tätern gleich. Dazu beriefen sie sich sogar noch auf § 15 Absatz 2 VersammlungsG, der nach eindeutigem Wortlaut die Opfer des Faschismus schützt. Ich habe als Anwalt schriftlich und mündlich in den Gerichtsverfahren darauf hingewiesen, dass dieser Paragraph nicht die faschistischen Täter schützt. Daraus wird in den Verfahren gegen mich willkürlich hergeleitet, ich hätte diesen die Menschenwürde abgesprochen. Das alles hat Bedeutung, da die Stiftung mit Rückendeckung der Landesregierung nicht nur gegen MLPD und Internationalistisches Bündnis, sondern gegen weitere antifaschistische Kräfte vorgeht, die die geschichtsrevisionistische antikommunistische Umdeutung des KZ Buchenwald nicht mitmachen. Hinzu kommt, dass reaktionäre Angriffe auf Rechtsanwälte geschichtlich nie nur den einzelnen Anwalt selbst betreffen, sondern Bestandteil von Rechtsentwicklung und Angriffen auf demokratische Rechte und Freiheiten sind."

Die Solidaritätserklärung der griechischen Anwaltskollegen

Unser Kollege Roland Meister ist Rechtsanwalt, Mitglied der MLPD (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands) und seit mehr als 40 Jahren im Kampf für demokratische Rechte und Freiheiten sowie in der politischen Prozessführung engagiert. Herr Meister hat den Kampf für demokratische Rechte und Freiheiten in Deutschland und in anderen Teilen der Welt stets unterstützt und war Zielscheibe faschistischer Repressionen und von Verboten, von Ermittlungen und Prozessen.

Heute ist unser Kollege Herr Meister erneut Ziel eines ähnlichen Angriffs. Die Rechtsanwaltskammer Hamm, der unser Kollege angehört, hat gegen ihn ein Aufsichtsverfahren wegen "Volksverhetzung" eingeleitet, weil er in einem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht als Rechtsanwalt tätig war - d.h. wegen seiner beruflichen Tätigkeit. Anlass für die Ermittlungen gegen unseren Kollegen sind eine vom Internationalistischen Bündnis organisierte Gedenkveranstaltung und eine von der MLPD organisierte Kranzniederlegung zum Gedenken an Ernst Thälmann und die Opfer des Hitlerfaschismus anlässlich des 75. Jahrestages der Ermordung von Ernst Thälmann im Konzentrationslagers Buchenwald. Auf die gerichtlichen Anträge, die die Anwaltskanzlei unseres Kollegen gegen die Verbote dieser Veranstaltungen gestellt hat, erließ das Verwaltungsgericht Weimar zunächst eine einstweilige Verfügung bezüglich der Kranzniederlegung, so dass diese stattfinden konnte und stellte später durch Urteil fest, dass die Verbote rechtswidrig waren.

Nach den oben genannten Klagen und den Urteilen wurde gegen unseren Kollegen bei der Rechtsanwaltskammer Hamm ein Antrag auf Einleitung disziplinarischer Schritte eingereicht, in dem ihm "Volksverhetzung" vorgeworfen wird, da er sich in der Verteidigung zum Hitlerfaschismus und dessen Kriegsverbrechen in Osteuropa geäußert hatte. Der Antrag wurde mit der Begründung eingereicht, dass er den Verbotsbegründungen widersprochen hatte, in denen es unter anderem hieß, dass die antifaschistische Gedenkveranstaltung und Kranzniederlegung "durch kommunistische Einzelpersonen und Organisationen im Bereich des Konzentrationslagers die Faschisten entehren könnte, die nach dem Krieg in demselben Lager inhaftiert waren und starben". Die Rechtsanwaltskammer Hamm hat das Aufsichtsverfahren gegen unseren Kollegen eingeleitet und geführt, da er der unbegründeten und inhumanen Begründung widersprochen hat, dass durch die antifaschistische Gedenkveranstaltung und die Kranzniederlegung "die Menschenwürde der Faschisten beschädigt werden könnte".

Darüber hinaus hat der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Hamm dies an die Generalstaatsanwaltschaft Hamm weitergeleitet, damit diese prüft, ob ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gerechtfertigt ist. Es droht also auch ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen unseren Kollegen aus den gleichen Gründen. Es ist nicht hinnehmbar, dass die Rechtsanwaltskammer Hamm, die sich für den Schutz der demokratischen Rechte und Freiheiten und die Verteidigung des Rechts gegen antidemokratische Angriffe einsetzen sollte, als wichtiger Berufsverband der Rechtsanwälte und -anwältinnen und demokratische Organisation ein solch willkürliches Ermittlungsverfahren gegen unseren Kollegen einleitet.

Diese undemokratische Praxis der Rechtsanwaltskammer Hamm, die sogar zum „Entzug der Rechtsanwaltszulassung“ führen kann und diese Ermittlungen sind ein ernsthafter Angriff und eine Bedrohung für uns Anwälte und Anwältinnen und unseren Berufsstand, die wir versuchen, unsere Rechtsanwalts- und Verteidigungstätigkeit auch unter schweren Angriffen und Drohungen ausgehend von allen Machtzentren und staatlichen Behörden fortzusetzen. Wir verurteilen daher diese Haltung der Rechtsanwaltskammer Hamm und fordern sie auf, diese Haltung so schnell wie möglich einzustellen.

Wir bekunden unsere Solidarität mit unserem Kollegen und rufen alle Kolleg*innen, Anwaltskammern und juristischen Organisationen auf, sich mit dem antifaschistischen Rechtsanwalt Roland Meister zu solidarisieren und die undemokratische Haltung der Rechtsanwaltskammer Hamm zu verurteilen, die unvereinbar ist mit den Werten des ersten Hauses der Anwaltschaft.

Athen, Mai 2023

People's Law Office - International Bureau

Halkın Hukuk Bürosu/Enternasyonal Büro

Address: Agiou Meletiou 8, 11361, Athens

e-mail: iplo.hhbe@gmail.com