Bemerkenswert: Neue Qualität der Kämpfe in den Niederlanden

Interessanterweise treten in der aktuellen Streikbewegung neben den traditionellen Industriebetrieben wie dem Metallbereich und Hafenbetrieben besonders auch Belegschaften aus den „neuen“ Monopolbereichen wie Logistik und Gesundheitswesen auf den Plan: Apothekerinnen, Ladenbeschäftigte, Pflegekräfte, Krankenhausbelegschaften, Kollegen aus Verteilerzentren von Supermärkten, Müllmänner und Postbeschäftigte. Zwar sind es hauptsächlich gewerkschaftliche Kämpfe, aber in der heutigen Situation haben sie eine politische Dimension gegen die Klassenzusammenarbeit und die Rechtsentwicklung der Regierung.

Die Inflation in den Niederlanden ist die höchste in ganz Europa. Offiziell sank die Inflationsrate im letzten Monat zwar auf 6 Prozent. Dass die Hafenarbeiter Anfang des Jahres aber einen Inflationsausgleich von 17,5 Prozent erhielten, macht deutlich, dass die reale Inflation vor allem für Arbeiterhaushalte viel höher ist. Wo in den Tarifrunden offensiv gekämpft wurde, erzielten die Belegschaften die höchsten Lohnerhöhungen von 8 Prozent. Den größten Erfolg erreichten die Eisenbahner, die mit ihren Streiks das ganze Land lahm legten. Wo auf Kämpfe verzichtet wurde, lag die Lohnerhöhung lediglich bei 3 Prozent. Neu sind auch ein gewachsenes Selbstbewusstsein und selbstständige Initiativen. So setzten Apothekerinnen und Apotheker gegenüber ihrer Gewerkschaft durch, dass ihr Tarifvertrag ein Jahr vorzeitig gekündigt wird, weil sie mehr Lohn zum Leben brauchen. Gleichzeitig gleichen alle diese Kämpfe die reale Preiserhöhung nicht aus.

Die verschärfte Weltkriegsgefahr und die begonnene globale Umweltkatastrophe besorgen die Massen, werden aber wie in Deutschland allgemein noch unterschätzt. Zum Ukrainekrieg äußern sich viele, dass er für die Menschen in der Ukraine sehr schlimm ist, aber die Möglichkeit, diesen Krieg zu stoppen und dafür zu kämpfen, wird noch nicht gesehen. Der niederländische Ministerpräsident Rutte ist einer der Scharfmacher in der EU für Waffenlieferungen - in traditioneller Bruderschaft mit der britischen Regierung.

Gleichzeitig gelang es auch dieser Regierung nicht, Kriegsbegeisterung in der Bevölkerung zu wecken. Besonders in der Umweltfrage gibt es eine starke Polarisierung. In Den Haag protestierten kürzlich 6000 Menschen, darunter viele Familien mit Kleinkindern, zusammen mit „Extinction Rebellion“. Dort wurden dann allerdings gleich 1600 Beteiligte verhaftet, die größte Zahl von Verhaftungen seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Kritik richtet sich gegen die Regierung, aber oft noch nicht gegen den Kapitalismus als verantwortliches Gesellschaftssystem.

Unter der Jugend ist ein Brennpunkt seit vielen Jahren, dass die jungen Leute ein selbständiges Leben führen wollen; besonders die Wohnungsfrage ist ein großes Problem.

Die Faschisten versuchen in jeder gesellschaftlichen Bewegung, Fuß zu fassen. So bemühen sie sich, in der Jugendumweltbewegung eine Strömung zu etablieren, die sich für Atomkraft stark macht. In der Wohnungsfrage argumentieren sie demagogisch, die Migranten würden der niederländischen Jugend die Wohnungen wegnehmen. Und auch unter den Bauern haben sie einen bestimmten Einfluss. Bei den letzten Wahlen wurden 800 faschistische Helfershelfer eingesetzt, um systematisch massenhaft die faschistischen Standpunkte über soziale Netzwerke zu verbreiten. Diese Meinungsmanipulation beeinflusst zeitweilig bestimmte Schichten der Gesellschaft. Die noch verbreitete gesellschaftliche Verwirrung hat ihre Ursache in den sehr komplizierten gesellschaftlichen Umständen, besonders seit der Corona-Pandemie.

In vielen dieser Kämpfe sind die Genossinnen und Genossen von „Rode Morgen“ gefragte Beraterinnen und Berater und Aktivisten und repräsentieren die revolutionäre Lösung der existenzbedrohenden gesellschaftlichen Probleme.

Dieser Artikel steht Leserinnen und Lesern von Rote Fahne News kostenfrei zur Verfügung. Die Erstellung von Rote Fahne News ist jedoch nicht kostenlos. Hier erfahren Sie / erfahrt ihr, wie man bequem für Rote Fahne News spenden kann!