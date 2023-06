Update: Bajkal-Chor aus Gelsenkirchen-Buer tritt auf - Gesprächsrunde der Bergarbeiterfrauen-AG im Frauenverband Courage

Wir freuen uns, auf dem Horster-Mitte-Fest den Bajkal-Chor aus Gelsenkirchen-Buer empfangen zu dürfen! Der Chor singt Lieder auf Russisch, Ukrainisch und Deutsch aus Geschichte und Gegenwart. Mit Gesang und Akkordeon haben sie ein tolles Programm zusammengestellt. Um 19 Uhr ist es soweit an der Ecke Schmalhorststraße / An der Rennbahn. Das Abendprogramm geht weiter mit der Kölner Band Gehörwäsche mit aktuellen Texten zum Mitsingen, der Duisburger Rock- Band "Long Story Short"und dazwischen Musik vom DJ.

Bergarbeiterfrauen AG des Frauenverbands Courage

Für den Nachmittag hat die Bergarbeiterfrauen AG des Frauenverbands Courage eine Gesprächsrunde angesetzt. Sie schreibt: "Wir möchten die Gäste des Sommerfests in Gelsenkirchen zu einem Gesprächskreis der Bergarbeiterfrauen-AG im Frauenverband Courage einladen. Wir möchten uns in dieser Runde austauschen, Fragen beantworten und uns über die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz informieren. Fragen wie: „Was können wir zur Konferenz beitragen?“ oder: „Wie und wo werben wir dafür?“ werden dort sicher Antworten finden.

Mit vielen guten Ideen kämpfen wir Frauen, wie die Bergleute, für bessere Lebensbedingungen. Es geht um eine bessere Gegenwart, und um eine Zukunft für uns, unsere Kinder, Familien, Freundinnen und Freunde. Es geht um eine Zukunft, in der das Lachen und die Lebensfreude häufiger werden und in der die tägliche Sorge um den Alltag nicht mehr im Vordergrund stehen wird.Der Gesprächspreis wird sich um 18.45 Uhr, nach der Gesprächsrunde „Auf zur 3. IMC“ von Kumpel für AUF im Bistro des Kultursaals Horster Mitte treffen. Die Frauenbewegung die Arbeiterbewegung sind eine Einheit. Gemeinsam müssen wir aktiv werden. In diesem Sinne freuen wir uns auf euer kommen. Bringt eure Freundin, Nachbarin, Kollegin usw. mit.

Hier gibt es alle Infos zum Sommerfest-Programm