Ultrareaktionäre Opposition

CDU auf faschistoidem Kurs

CDU-Chef Friedrich Merz haut kräftig auf den Putz, wenn es um die AfD geht. „Solange ich Parteivorsitzender der CDU bin, wird es keinerlei Zusammenarbeit mit dieser Partei geben“, tönte er noch vor einer Woche. Dabei vertritt die CDU immer offener politische Positionen der AfD, verbreitet sie, macht sie damit salonfähig – und macht so eine indirekte Werbung für die AfD, bzw. verhilft ihr so zu Wahlerfolgen, wie jüngst in Sonneberg.

Von gos