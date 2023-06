Das 17. Horster-Mitte-Sommerfest naht in großen Schritten

Die Gäste erwartet ab 14 Uhr ein buntes Programm, bei dem für jeden was dabei ist. Vom Soccer-Turnier über Flohmarkt, Live-Bands, Hüpfburg, Kulturbühne bis hin zu spannenden Gesprächsrunden ist alles dabei.

Folgende Gesprächsrunden werden angeboten werden:

Im Kultursaal steht ab 15.30 Uhr Gabi Fechtner, Parteivorsitzende der MLPD, zum Thema „Echter Sozialismus – was ich die MLPD schon immer dazu fragen wollte“ Rede und Antwort. Um 17.30 Uhr geht es im Kultursaal weiter - mit Kumpel für AUF unter dem Titel „Auf zur 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz!“.

Im Freien, am Pavillon der Redaktion REVOLUTIONÄRER WEG, beantwortet ab 14.30 Uhr Monika Gärtner-Engel vom Zentralkomitee der MLPD die Frage: „Wie entsteht ein REVOLUTIONÄRER WEG?“ in einer Gesprächsrunde. Um 16.45 Uhr gibt es - ebenfalls am Pavillon - die Gelegenheit, mit dem Leiter der Redaktion REVOLUTIONÄRER WEG, Stefan Engel, über die Frage: „Hat die globale Umweltkatastrophe begonnen?“ zu sprechen.

Kulturbühne und Konzert

Auf der Kulturbühne wird es ein vielfältiges und vielseitiges Programm geben. So wird die Kinderorganisation ROTFÜCHSE Lieder zum Besten geben, die Flamencogruppe „Los Gitanos“ wird auftreten. PIRAY spielt zu lateinamerikanischer Musik auf. Der fortschrittliche Kampfsportclub Kampfsport International kommt für eine Vorführung auf die Bühne, Akrobaten treten auf. Die Gäste können aktiv bei einer Zumba-Vorführung mitmachen. Es gibt kulturelles vom Jugendverband REBELL. Palästinensische Lieder werden zu hören sein. Der Ruhrchor wird auftreten. Auch die Bergarbeiterinitiative Kumpel für AUF wird einen kurzen Besuch auf der Bühne machen. Im Kulturprogramm tritt auch der iranische Sänger Nariman auf. Beim Konzert am Abend ab 19 Uhr lädt die Kölner Bernd Gehörwäsche zum Tanzen ein. Ein DJ legt beliebte Schlager und Pop-Klassiker auf. Die Band Long Short Story, die das Publikum der Horster Mitte schon beim Tanz in den Mai zum Mitgehen animierte, wird am Ende einheizen.

Lust auf Fußball?

Gut, denn auch für Sport und Bewegung ist gesorgt: Ab 15 Uhr findet das Soccer-Turnier statt. Alle im Alter von acht bis dreizehn Jahren und von 14 bis 20 Jahren sind eingeladen, mit ihren Mannschaften teilzunehmen. Für eine Mannschaft braucht ihr vier Feldspieler und einen Torwart. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Cent pro Spieler. Anmelden könnt ihr euch bei geschaeftsstelle@rebell.info, unter 0209-9552448 oder beim Horster Mitte Fest vor Ort am Stand des Jugendverbands REBELL. Auch Schiedsrichter sind noch gesucht. Wir freuen uns auf zahlreiche Mannschaften und auf einen fairen Wettkampf!

Speis und Trank

Für das leibliche Wohl wird reichlich gesorgt sein: mit Hähnchen, Pizza, Champignons in Knoblauchsoße, Softeis, Waffeln, Hamburger und vieles mehr.

Herzlich Willkommen!