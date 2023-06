Der „8. Dezember“-Fall in Frankreich: Datenschutz als Terrorismus

Die französische Polizei selbst räumt ein, dass nach Ende der Ermittlungen unter Beteiligung des Inlandsgeheimdienstes „Generaldirektion für innere Sicherheit“ (DGSI) mit wiederholten Verhören (auch von Familie und Freunden) und zehnmonatiger Überwachung – inklusive Abhörung von Privaträumen, Telefonen, Echtzeit-Geolokalisierung über GPS-Beacons oder die Verfolgung von Telefonen und, ganz konventionell, Beschattung der Angeklagten - kein „konkretes Projekt“ der Angeklagten identifiziert werden konnte. Heißt, eine Straftat, erst recht einen terroristischen Akt, konnten die Ermittlungen nicht finden.

Der Hauptangeklagte wurde 16 Monate lang in Einzelhaft gehalten – zu Unrecht, wie ein Gericht zwischenzeitlich entschied. Ein weiterer Angeklagter hat Beschwerde dagegen eingelegt, dass er in der Untersuchungshaft wiederholt illegalen Leibesvisitationen ausgesetzt wurde; eine gerichtliche Entscheidung hierzu steht noch aus. Die Angeklagten aus der linken Szene sprechen von einem politischen Prozess mit einer extrem belastenden Untersuchung und einem völligen Mangel an Beweisen.

Dennoch wird an der Anklage festgehalten, im Oktober 2023 ist der Prozess geplant. Was wird den Angeklagten dann überhaupt vorgeworfen? Nun:

Verschlüsselung ihrer Kommunikation

Verwendung von Tools zum Schutz der Privatsphäre im Internet

Verschlüsselung digitaler Medien

der Besitz legaler technischer Dokumentationen

Organisation von und Teilnahme an Schulungen zur Datensicherheit

Computerkenntnisse und die Verwendung von Linux sowie quelloffenen Betriebssystemen für Smartphones

All das tut oder kann übrigens auch der Autor dieses Artikels.

Das DGSI bezeichnet diese „Vorsichtsmaßnahmen“ als „verdächtiges Verhalten“ und schlussfolgert, dass „diese Elemente den Wunsch bestätigen, im Verborgenen zu leben“, es sei eine „Bereitschaft zur Verschleierung“ festzustellen.

Dass die Angeklagten so verfuhren, könne nach Überzeugung der PNAT nur mit der Existenz eines (nach wie vor unbekannten) terroristischen Projekts erklärt werden. Durch ihre Computerkenntnisse (die in der Anklageschrift als Beleg für die Gefährlichkeit der Angeklagten dienen sollen) verfügten die Angeklagten somit über die „für die Durchführung gewalttätiger Handlungen erforderlichen Fähigkeiten“ (Mitteilung des DGSI).

Besonders schwer soll wiegen, dass die Angeklagten ihre Kenntnisse weitergegeben haben. Darin sehen die Untersuchungsrichter eine „wesentliche Tatsache“, die „die Beteiligung einer Gruppe charakterisieren, die (…) im Hinblick auf die Vorbereitung terroristischer Akte gebildet wird.“

Teil der Ermittlung war auch die völlige und entwürdigende Durchleuchtung aller zugänglichen privaten Daten. Drei Angeklagten, die sich beharrlich weigern, den Ermittlern den Zugriff auf ihre Daten zu ermöglichen, wird von den Richtern vorgeworfen, „den Fortgang der Ermittlungen“ damit behindert und „die Charakterisierung bestimmter Fakten verhindert“ zu haben.

Es ist zu erwarten, dass die Ermittler das Fehlen der Beweise für die Existenz des von Ihnen unterstellten Terrorprojekts mit der Verschlüsselung erklären werden, nach dem Motto: Die Beweise sind da, aber sie können nicht entschlüsselt werden!