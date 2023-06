Der Countdown läuft: Noch zwei Tage bis zum Sommerfest der Horster Mitte

Über das vielfältige Programm hat die Rote Fahne Redaktion bereits berichtet (mehr dazu hier). Hier jetzt ein Einblick, in einige Aktivitäten:

Kumpel für AUF: „Auf zur 3. IMC (Internationalen Bergarbeiterkonferenz)“

„Auf zur 3. IMC“. Unter diesem Titel findet eine kleine Gesprächsrunde der Bergarbeiterinitiative Kumpel für AUF beim Horster-Mitte.Fest in Gelsenkirchen statt. Und zwar am Samstag, den 17. Juni, von 17.30 Uhr bis maximal 18.15 Uhr - im Kultursaal Horster Mitte.



Weltweit verschärft sich der Kampf um die Beherrschung der Rohstoffquellen. Insbesondere durch die Umstellung auf Elektromobilität wollen alle Imperialisten sich den Zugriff sichern. Der „Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) fordert deshalb für die Rohstoffgewinnung in Deutschland das Bergrecht zu ändern, dazu gehört auch, „das Naturschutzrecht zu vereinfachen.“



Auch international führt diese Jagd nach Rohstoffen zu brutalen Eingriffen in die Natur, und die Arbeitshetze zu vermehrten Unfällen auf den Bergwerken.

In Deutschland beginnen Proteste gegen die Flutung der Steinkohlezechen an der Saar und an der Ruhr. Auch international melden sich Bergarbeiter mit Streiks zu Wort, wie aktuell in einer Eisenerzmine von ArcelorMittal in Liberia, wo Kumpel seit dem 10. Mai für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne kämpfen.



Zur Koordinierung solcher weltweit stattfindende Kämpfe und zur Schmiedung der internationalen Arbeitereinheit gewinnt die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz an Bedeutung - auch zur Stärkung des Vertrauensverhältnises untereinander.

Ladet Bergleute, ihre Familien und Freunde des Bergbaus auch dazu ein. Auf dem Sommerfest gibt es einen Info-Stand von Kumpel für AUF. Ein tolles Ambiente erwartet euch im Saal, mit einer Ausstellung faszinierender Fotos von Bergarbeitern und ihren Aktivitäten, die käuflich erworben werden können.

Berichtet auf der Gesprächsrunde auch über eure Erfahrungen, wie ihr in der Mobilisierung für die 3. IMC vorankommt und was noch zu klären ist.

Jugendverband REBELL: Konzert: Wir freuen uns darauf, mit euch zu tanzen

Ab 19 Uhr laden wir zum Open-Air-Konzert ein. Dort erwartet euch:

Die Kölner Band "Gehörwäsche" - eingängige Texte zum Mitsingen und tanzen.

Die Duisburger Band "Long Story Short" - Rockige Klassiker und als Spezialität auch bekannte Pop-Stücke mit einem zuweilen etwas „härteren“ – Gewand".

Immer wieder Musik vom DJ.

Wir freuen uns, mit euch zu feiern und zu tanzen! Der Eintritt ist frei, aber wir bitten um Spenden! Natürlich gibts auch abends noch leckeres Essen und Getränke.

