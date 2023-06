Nümmes-Bühnenprogramm im Rahmen der Fête de la Musique

Für Internationale Solidarität – gegen rechte Hetze!

„Für Internationale Solidarität – gegen rechte Hetze!“ Unter diesem Motto organisiert der Berliner Liedermacher Karl Nümmes ein Bühnenprogramm im Rahmen der Fête de la Musique, das es in sich hat und das am 21. Juni am Rathaus in Berlin-Neukölln stattfinden wird.