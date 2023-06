Fußballturnier für Flüchtlingskinder – 700 Euro Spende

Das Turnier fand diesmal unter dem Motto „Gegen Nazis, gegen Rassismus und gegen Krieg! Gegen die beginnende Umweltkatastrophe!“ statt.

Zu Beginn wurden alle diejenigen aufgefordert zu gehen, die mit diesen Forderungen nicht einverstanden sind – keiner ging. „Freundschaft im Wettkampf!“ stand immer im Vordergrund – und so war dieses selbstorganisierte Turnier rundum für alle Teilnehmerinnen, Teilnehmer, Zuschauerinnen und Zuschauer begeisternd. Es war außerdem ein Benefiz-Turnier: Ein Überschuss von über 700 Euro geht an den Freundeskreis Flüchtlingssolidarität - mit der ausdrücklichen Bitte, das Geld dafür einzusetzen, dass Flüchtlingskinder am diesjährigen Sommercamp des Jugendverbands REBELL teilnehmen können (mehr dazu hier). Ein weiterer Teil geht an den Rechtshilfefonds der „Letzten Generation“, um den Kampf gegen ihre Kriminalisierung zu unterstützen.