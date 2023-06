Pfungstadt

Hessentag mit massiver Werbung fürs Militär

Vom 2. bis 11. Juni fand in Pfungstadt, Südhessen, der Hessentag statt. Seine Tradition reicht in die 1950er-Jahre zurück – damals zur Darstellung von Vereinen und Initiativen und dem Leben in Hessen in der „neuen Zeit von Freiheit und Frieden“ nach dem Zweiten Weltkrieg.

Korrespondenz aus Darmstadt