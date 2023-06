Johannesburg: Protest gegen Banken und Klima-Killer

Um 7 Uhr begann am 14. Juni der dritte Streik der Assistenzärzte im staatlichen Gesundheitswesen in England für eine angemessene Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. Er soll bis Samstag früh um 7 Uhr dauern. Mehrtägige Streiks gab es bereits im März und April. In der Gewerkschaft British Medical Association (BMA) sind mehr als 47.600 Assistenzärzte organisiert, die zum Streik aufgerufen sind. Die Ärzte lehnen das "Angebot", die Löhne um 5 Prozent anzuheben, entschieden ab und fordern 35 Prozent mehr, weil sie in den vergangenen 15 Jahren eine Reallohnsenkung von 25 Prozent erlebten. Der Streik hat große Auswirkungen auf das Gesundheitswesen, viele Behandlungen wurden verschoben.