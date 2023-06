1. Europakonferenz der Basisfrauen in Sarajewo

Kämpferinnen tauschen sich aus: „Wollen gesellschaftsverändernde Kraft sein“

Am Sonntagabend, 11. Juni, endete die 1. Europakonferenz der Basisfrauen nach der 3. Weltfrauenkonferenz, die in Sarajevo / Bosnien-Herzegowina stattfand. In einer lebendigen Auseinandersetzung zog sie ein Resümee über die frauenpolitische und politische Entwicklung in Europa. Zwei Tage berieten sich 16 Delegierte aus sieben Ländern darüber, wie ihre Zusammenarbeit fester werden kann und wie sie Sorge für den weiteren Aufbau der kämpferischen Frauenbewegung in Europa und ihre Organisiertheit tragen können.

Korrespondenz aus Hamburg