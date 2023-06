Kassel: Wissenschaft ohne Weltanschauung gibt es nicht

Er führte aus, dass Fördergelder und Aufträge an das Interesse des Auftragsgebers gekoppelt sind. Sie können also nicht „wertneutral“ sein. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse sollten aber dem Fortschritt der breiten Masse der Werktätigen auf dieser Welt zugute kommen. Das Paradigma der MLPD ist: Die Einheit von Mensch und Natur.

So wird zum Beispiel in der Astrophysik nach wie vor an der Urknall-Theorie festgehalten, die so eine Art Gottesglaube suggeriert. So eine Theorie „darf“ also nicht infrage gestellt werden; die Menschheit soll nicht hinterfragen dürfen, dass nichts bleibt, wie es ist – und nichts bleiben muss, wie es ist.

In der bürgerlichen Naturwissenschaft der Biologie wird der Mensch nicht als kollektives Wesen gesehen, sondern nur als Individuum. Das bestärkt die Herrschenden in der Annahme, dass der Mensch von Geburt an egoistisch sei und er sich nur um sich selbst kümmert.