„Monitor“: Leipzig: Was passierte im Polizeikessel?

Nach dem Tod einer Schwangeren in einer Klinik nach einer Sepsis kam es am Mittwoch landesweit in Polen zu Protesten gegen das rigide Abtreibungsgesetz der ultrarechten PiS-Regierung. In Warschau und vielen anderen Städten demonstrierten die Menschen unter dem Motto: "Keine einzige mehr! Hört auf, uns zu töten!" und: "Wir wollen Ärzte, keine Missionare". Viele demonstrierten auch mit Bildern von Frauen, die bisher durch das fast absolute Abtreibungsverbot zu Tode gekommen sind. Laut einer Recherche des EU-Parlaments sind seit der Einführung des neue Abtreibungsgesetzes 2020 sechs Frauen an den Folgen eines unterlassenen Schwangerschaftsabbruchs gestorben.