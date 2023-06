Montagsdemo sagt “Nein“ zu AfD-Hetze und reaktionären EU-Beschlüssen gegen Flüchtlinge

Viele Beiträge am offenen Mikrofon bezogen sich auf das Schwerpunktthema und nahmen Stellung: Die reaktionäre und rassistische Hetze der AfD und die Beschlüssen der imperialistischen EU im Bezug auf Flüchtlinge müssen klar abgelehnt werden! Die stieß auch unter den Passantinnen und Passanten immer wieder auf Interesse und Zustimmung.

Eine Teilnehmerin griff den ganzen rassistischen Hintergrund der neuen Beschlüsse der EU an. "Wenn EU-Mitgliedsstaaten, wie zum Beispiel Ungarn, keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, können sie sich quasi freikaufen. Eine menschenverachtende Politik – auch der deutschen Bundesregierung!" Sie griff die Behauptung an, es würde mehr Geld für die Menschen in Deutschland übrig bleiben, wenn man weniger Flüchtlinge aufnehmen würde. "Es ist doch nicht die Schuld der Flüchtlinge, dass die Kinderarmut... Prozent gestiegen ist! Dafür ist die gleiche Regierung verantwortlich, die die menschenverachtende Politik gegenüber Flüchtlingen betreibt, die die Inflation ungebremst laufen lässt und unter deren Politik die Armut unter Kindern wächst."

Lisa Gärtner nahm die AfD ins Visier, die sich aktuell als Kämpferin gegen die Inflation darstellt und die europäische Zentralbank und die Niedrigzinspolitik als Hauptschuldige darstellt. Aber von ihnen ist kein Wort gegen die Raubpreispolitik der Monopole und Konzerne zu hören, die auf die Preise weiterhin saftig aufschlagen, damit ihre Maximalprofite stimmen. "Die AfD nimmt die Konzerne in Schutz. So die Vorschläge in Sachen Energie von Herrn Chrupalla letztlich in den Medien, er forderte Atomkraftwerke, Gaskraftwerke und Kohlekraftwerke und sprach sich gegen Strom aus erneuerbaren Energien aus. Dazu muss man aber wissen, dass - wenn sich das durchsetzt - der Strom dreifach teuer wird - denn das sind die teuersten Stromformen, die es überhaupt gibt. Die Politik der AfD ist inflationstreibend. Deshalb muss jeder, der gegen die Inflation ist, auch gegen die AfD kämpfen, mit den Gewerkschaften, mit der MLPD als Arbeiterpartei. Es ist richtig, dass die Arbeiter gegen die AfD aufstehen.“

Als Konsequenz aus den EU-Beschlüssen und der Hetze der AfD zog Christiane Link, MLPD Gelsenkirchen, den Schluss, dass sich jeder Mensch positionieren und entscheiden muss: Macht man diese Hetze mit oder entscheidet man sich für eine Perspektive, die den Weg aus diesem Elend heraus bedeutet, den Sozialismus. "Deswegen wird er auch durch die antikommunistische Hetze ins Visier genommen. Sie greifen den Sozialismus an, indem sie auf den Mauerbau der DDR hinweisen. Aber zu dieser Zeit hatten bürokratische Parteikader den Sozialismus bereits zerstört. Die AfD fordert, Grenzzäune zu errichten. Was ist das denn anderes als Mauerbau?“

Fazit der Diskussion war einmütig, dass die Hetze der AfD und die reaktionäre, rassistische Flüchtlingspolitik der EU unseren entschiedenen Widerstand herausfordern - Montag ist Tag des Widerstands!